Gik valget i fisk, Sofia? Absolut nej

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 17. maj 2018 - 10:57

Sofia Geisler indrømmer gerne, at den mest optimale udvalgspost var uddannelsesudvalget. For det er uddannelsesspørgsmål, hun brænder allermest for, hvilket hendes valgkamp klart afslørede.

Er du skuffet? Gik valget i fisk for dig?

- Nej, det er jeg absolut ikke. At sidde i fiskeriudvalget og udforme en ny fiskerilov, som er så vigtig for landet, er absolut en spændende udfordring. Ja, det er faktisk en ære for mig, fastslår Sofia Geisler, der erkender, at hun nu skal opdateres på det tunge stofområde, siden hun for mange år siden var kommunikationschef i Royal Greenland.

Det optimale

- Det optimale for mig ville naturligvis være at få sæde i uddannelsesudvalget, men jeg vil i partigruppen og i Inatsisartut kunne få indflydelse på uddannelsesspørgsmål, siger det nye Inatsisartut-medlem, der i fiskeriudvalget kommer til at sidde sammen med nogle tunge drenge, der er durkdrevne ud i det politiske spil.

- Jeg ved udmærket godt, at man ikke kan få det, som man peger på. Det er betingelserne i en demokratisk proces, siger hun og peger på, at hun har fået andre poster.

Nordisk Råd

Hun er blandt andet blevet næstformand i Revisionsudvalget og det ene ud af to medlemmer, der skal repræsentere Grønland i Nordisk Råd. Sidstnævnte opgave ser hun frem til.

- Jeg har tidligere siddet som bestyrelsesmedlem i Nordens Institut i Finland i syv år. Udpeget af Selvstyret. Så jeg kender udmærket de forskellige opgaver og den organisatoriske indretning, som Nordisk Råd består af. Det bliver også en stor og spændende opgave at kaste sig over, forsikrer Sofia Geisler.