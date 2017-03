Giganter tørner sammen i CL-kvartfinaler

To af Europas allerstørste fodboldklubber ryger ud af Champions League inden semifinalerne.

Det står klart, efter at fredagens lodtrækning gav to gigantmøder i den prestigefyldte turnerings kvartfinaler.

De forsvarende mestre fra Real Madrid får fornøjelsen af den tyske storklub Bayern München, der kvalificerede sig ved at tæve Arsenal hele 10-2 samlet.

De to hold mødtes senest i Champions League-sammenhæng i semifinalen i 2014.

Dengang vandt Real Madrid med 1-0 på hjemmebane og fulgte op med en choksejr på hele 4-0 i returkampen i München.

I alt har de to fodboldgiganter stået over for hinanden 22 gange i europæisk klubfodbold, og det har været ganske jævnbyrdigt.

Bayern München er noteret for 11 sejre mod ni til Real Madrid. Kun to kampe er endt uafgjort.

I kvartfinalernes andet storopgør bliver Barcelona belønnet for mirakelpræstationen mod Paris Saint-Germain med et møde med italienske Juventus.

Lodtrækningen blev foretaget af den tidligere Juventus-angriber Ian Rush, men den walisiske målskytte havde altså ikke en heldig hånd til sin gamle klub.

Mødet mellem de spanske- og de italienske mestre bliver en reprise af Champions League-finalen i 2015, som Barcelona vandt med 3-1 i Berlin.

De to hold har i alt mødtes ni gange, hvilket har givet Juventus fire sejre mod Barcelonas tre.

I lyset af de to storopgør kommer de resterende kvartfinaler formentlig til at blegne en smule.

Den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel og Leicester trak sidste års finalist Atlético Madrid, mens Borussia Dortmund skal møde Monaco i den sidste kvartfinale.

De første kampe skal spilles 11. og 12. april, mens der er returopgør ugen efter.

/ritzau/