GIF i kamp mod diskrimination og chikane

redaktionen Mandag, 24. september 2018 - 11:49

Mobning, racisme, homofobi eller seksuel chikane og misbrug hører ikke til den grønlandske sportsverden.

Det er det klare budskab, som Grønlands Idrætsforbund vil arbejde på. Forbundet bakker således op om kampagnen 'Killiliisa'.

- Uanset om vi taler om mobning, racisme, homofobi eller seksuel chikane og misbrug, skal der være nul tolerance, skriver GIF i en pressemeddelelse.

Inspiration fra andre lande

- Vores erfaringer med at arbejde med sådanne problemstillinger er stadig for få, hvorfor vi har rettet henvendelse om sparring med departementet for familie og ser mod andre nationer - primært mod vores nordiske venner og se, hvordan de håndterer det internt i deres organisation. Derudover skal vi også i dialog med de instanser, der har en bred erfaring med håndtering af disse sager, fremhæves det.

Idrætsforbundet tager Norge som eksempel, som har indarbejdet følgende retningslinjer for ordentlig adfærd, som er gældende for alle:

Behandle alle med respekt og afstå fra alle former for kommunikation, handling eller adfærd, der kan opfattes som offensiv

Undgå kropskontakt, der kan opfattes som uønsket.

Undgå alle former for verbal intimitet, der kan opfattes som seksuelt ladet.

Undgå udtryk, vittigheder og meninger, der relaterer til atletens køn eller seksuel orientering på en negativ måde.

Forsøg at have begge køn repræsenteret i supportnetværket

Undgå kontakt med atleterne i private rum, medmindre der er flere personer til stede eller i forståelse med forældre / værger eller sportsforvaltningen.

Vis respekt for atletens, trænere og lederens private liv.

Undgå dobbelt forhold. Hvis et gensidigt forhold etableres, skal situationen oplyses og afklares åbent i miljøet.

Tilbyd ikke nogen form for belønning med det formål at kræve eller forudse seksuelle ydelser til gengæld.

Gør en indsats og meddel, hvis der opstår brud på disse regler.

Lovgivningen siger her i landet, at der skal udarbejdes børneattester, hvilket GIF laver stikprøvekontroller på hos klubberne.

- Børneattester er dog et middel, der ikke kan stå alene. Fra Grønlands Idrætsforbund har vi udarbejdet et etisk kodeks, som vi forsøger at sætte fokus på via en kampagne, hvor fairplay, respekt, sportsånd og rollemodel er de fire nøgleord i kampagnen, oplyses det.

Udvikling af sunde miljøer

Kompetenceudvikling, i form af blandt andet trænerkurser og foreningsudvikling, håber GIF også på, kan styrke de sunde miljøer vi har indenfor idrætten.

- Men skulle der opstå en sag indenfor idrætten, kan vi ikke være neutrale. Alle bør tage et ansvar, også os. Vi skal se på, hvad der kræves af os som organisation for at kunne håndtere sådanne sager samt hvem vi eventuelt skal gå i samarbejde med, lyder det i en pressemeddelelse.

Næste skridt er på Grønlands Idrætsforbunds Repræsentantskabsmøde i november 2018 at tage dialogen med specialforbundene.

Grønlands Idrætsforbund vil ved deres Repræsentantskabsmøde drøfte det med specialforbundene i november.