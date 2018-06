GHF: Flere skal dele ansvaret for store begivenheder

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 13. juni 2018 - 14:34

- Vi har stået meget alene med hensyn til værtskabet for Pan Am. Vi kunne have ønsket os, at vi havde fået mere støtte fra Grønlands Idræts-Forbund.

Det siger formanden for Grønlands Håndbold Forbund, Jørgen Isak Olsen, til Sermitsiaq.AG.

- Vi har fået økonomisk støtte, men i forhold til de organisatoriske har vi ikke fået megen hjælp. Pan Am-turneringen er en meget stor begivenhed. Jeg har direkte kontaktet GIF og spurgt til, hvad der ville ske, hvis vores GHF-budget skrider økonomisk. Om vi selv skal bære konsekvenserne. Men desværre har jeg ikke fået et svar, fortæller Jørgen Isak Olsen.

Hæmmer udviklingen

Derfor håber han på, at der kan etableres tiltag i GIF, så et forbund, Grønlands Håndbold Forbund i dette tilfælde, ikke skal bære alt ansvar for et stort værtskab.

- Jeg har efterlyst nye modeller eller andre tiltag, så alle kan være med, når der skal gennemføres store arrangementer som Pan Am. Den nuværende struktur fungerer ikke. Så kraftigt vil jeg sige det, og det hæmmer udviklingen, påpeger GHF's formand.

Efterlyser ændringer

Derfor håber Jørgen Isak Olsen på, at man finder frem til en løsning, så det bliver lettere at arrangere store idrætsbegivenheder i Grønland.

- Det er nødvendigt med et større fællesskab. Strukturen skal ændres, hvis Grønland i de kommende år skal stå bag store begivenheder, lyder det fra formanden for GHF, Jørgen Isak Olsen.

Forbundet forventer, at der bliver solgt 14.000 billetter ved de kommende Pan Amerikanske Mesterskaber.