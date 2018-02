GFS på slankekur - frasælger rengøring og skadesservice

Greenland Facility Services A/S (GFS) har eksisteret i næsten to år, og siden en lokal ejerkreds overtog aktiviteterne fra ISS Grønland har man alene i 2016-regnskabet tabt over otte millioner kroner. Et frasalg skal nu rette op på selskabets drift.

Enig ejerkreds

Det er en enig ejerkreds og direktion, der står bag beslutningen om at splitte selskabet op, så rengørings- og skadesservicedelen fremover vil ligge i et selvstændigt selskab, der kommer til at hedde Arctic Cleaning Services ApS. Opsplitningen har effekt per 1. marts.

Fra den dato vil rengørings- og skadesserviceafdelingen i Nuuk - med alle dens nuværende medarbejdere og tilknyttede aktiviteter - blive videreført i et nyt selskab – Arctic Cleaning Services ApS, hvor samme ejerkreds har majoriteten, og hvor medejer og direktør Thomas Bang skal stå i spidsen for det nye selskab, fremgår det af en pressemeddelelse.

- GFS’ afdelinger på kysten vil ikke blive berørt af dette frasalg. GFS vil således fortsat have afdelinger i Qaqortoq, Paamiut, Kangerlussuaq, Sisimiut, Ilulissat og Aasiaat – ud over hovedkontoret i Nuuk. Det er også planen at alle afdelinger fortsat skal beskæftige sig med alle nuværende aktiviteter – incl. rengøring, udtaler direktør Ole Bøgh Ulriksen.

- Jeg ser meget frem til at stå i spidsen for Arctic Cleaning Services og sikre selskabet en god fremtid sammen med betroede medarbejdere, udtaler Thomas Bang, der har været ansat i Greenland Facility Services i mere end 5 år og brugt en stor del af tiden på netop rengørings- og skades- serviceafdelingen.

Tæt samarbejde

De to selskaber vil arbejde tæt sammen i fremtiden og vil således også i samarbejde tilbyde kunderne en totalløsning på alle de aktiviteter, som de to selskaber i fællesskab repræsenterer – nemlig Rengøring & Skadesservice, Flytteservice & Opbevaring, Brand- & Redningsudstyr, Security, Elevator- & Låseservice, Vagtcentral samt Ejendomsservice.

- Jeg er ikke i tvivl om, at begge selskaber nu får mulighed for at sikre en endnu større fokus på aktiviteterne og dermed også på vores kunder! Vi har produkterne til at tilfredsstille kunderne og samtidig skabe en god forretning. slutter Ole Bøgh Ulriksen.

Blodrødt regnskab

Det har været en dyr affære for de nye ejere at købe ISS Grønland med overtagelse per 15. maj 2016, viser 2016-årsregnskabet, hvor underskuddet er opgjort til 8.245.468 kroner. Året før, da virksomheden hed ISS Grønland, kunne man præstere et overskud på 4,7 millioner kroner.

