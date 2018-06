Geus: Jordskælvs-beretninger hjælper os

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. juni 2018 - 17:32

- Vi er meget glade og taknemlige for, at så mange har taget sig tid til at udfylde vores spørgeskema. Besvarelserne bruges til at kortlægge, hvordan rystelserne fra jordskælv påvirkes af den lokale geologi, og hjælper os til en bedre forståelse af de grønlandske jordskælv, fortæller seismolog og seniorforsker ved GEUS Tine Larsen og fortsætter:

De røde prikker markerer jordskælv og de grønne trekanter seismiske stationer. Geus

- Hovedparten af de indberetninger, vi har modtaget, kommer fra Nuuk. Vi modtager fortsat meget gerne indberetninger fra borgere, der har mærket jordskælvet, både i Nuuk, men i høj grad også i andre byer og bygder. Spørgeskemaet kan besvares på dansk eller grønlandsk, oplyser seniorforskeren og henviser til denne hjemmeside.

Jordskælv næsten dagligt

Geus oplyser på deres hjemmeside, at de stort set dagligt registrerer små jordskælv i Grønland. De fleste kan ikke mærkes.

Der er størst chance for at mærke et grønlandsk jordskælv i Tasiilaq-området, på Disko og på Station Nord. GEUS har ikke kendskab til, at nogen er kommet til skade ved et grønlandsk jordskælv, fremgår det af Geus’ hjemmeside.

Geologisk set ligger Grønland på den Nordamerikanske Plade, der mod øst afgrænses af den Midtatlantiske Ryg og mod vest af USA’s vestkyst.

- De grønlandske jordskælv er såkaldte intraplate jordskælv, som typisk er langt mindre, end de jordskælv der opstår langs pladegrænserne. De geologiske plader er konstant under pres, og intraplate jordskælv opstår, når en svaghed i undergrunden giver efter for presset, og der sker et brud og en forskydning, forklarer de danske jordskælvseksperter.