GE: Selvstændighed - hvad taler vi om?

Tirsdag, 20. november 2018

Arbejdsgiverorganisationen savner en fælles forståelse af, hvad begreber betyder og flere konkrete svar på grundlæggende spørgsmål, når det gælder vejen mod selvstændighed, fremgår det af en pressemeddelelse fra Grønlands Erhverv.

Tiden er inde

- Tiden er inde til, at samfundsdebatten bliver mere konkret og præcis, så vi ved, hvad vi i virkeligheden taler om. Hvad betyder det økonomisk og hvordan skaber vi rammerne for den erhvervsudvikling og arbejdsstyrke, som skal løfte opgaven, spørger Grønlands Erhverv i en pressemeddelelse, hvor de løfter sløret for det store program de to dage, konferencen varer.

Hvad kan vi gøre?

- Hvad kan politikerne, erhvervslivet og andre vigtige aktører sammen gøre for at realisere ambitionen om større økonomisk uafhængighed? Og hvordan udvikler og sikrer vi en stærk økonomi, som efter GE’s opfattelse er den grundlæggende forudsætning for at opnå større politiske selvstændighed – både som der allerede i dag er mulighed for inden for Selvstyrets rammer – og ikke mindst hvis visionen om Grønland som uafhængigt land skal virkeliggøres, lyder et andet spørgsmål fra arrangørerne, der har inviteret deltagere fra Canada, Island, Færøerne, Skandinavien og andre lande til at deltage og komme med oplæg.

Med 450 deltagere er det landets største konference, der er den sjette i rækken og som gennemføres hvert andet år.

Oplægsholdere

Følgende personer er inviteret til at holde oplæg: