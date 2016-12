George Michaels last christmas

Det var formentlig et pludseligt opstået hjertesvigt, der tog livet af den verdenskendte sanger George Michael, som døde 1. juledag i sit hjem. Det oplyser hans manager, Michael Lippman, til det nyhedsbureauet AP.

- Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at vores elskede søn, bror og ven George døde fredeligt derhjemme i julen, udtaler udgiveren i en erklæring ifølge BBC.

- Familien beder om, at dens privatliv respekteres i denne vanskelige og følelsesmæssige tid. Der vil ikke komme yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Ifølge Thames Valley Police er der ikke nogen mistænkelige omstændigheder omkring sangerens død.

Lokale myndigheder oplyser ifølge BBC, at en ambulance blev kaldt ud til en ejendom i Goring i Oxfordshire, der ligger nordvest for London, søndag klokken 13.42 lokal tid.

George Michael begyndte sin karriere i popduoen Wham! i 1980'erne og fortsatte sin karriere som succesfuld solist.

Sangeren, der blev født Georgios Kyriacos Panayiotou i det nordlige London, solgte mere end 100 millioner album i løbet af sin karriere, der spænder over næsten fire årtier.

Tidligere i december blev det meddelt, at produceren og sangskriveren Naughty Boy arbejdede på et nyt album med George Michael.

Last Christman har 223.847.164 visninger på YouTube

I 2011 måtte sangeren udskyde en række koncerter efter at være blevet behandlet på et hospital i den østrigske hovedstad, Wien, for en voldsom lungebetændelse, skriver BBC.

Efter behandlingen gav han en tårevædet hilsen til sine fans uden for sit hjem i London. Her beskrev han, hvordan at det havde været "enten eller", om han overlevede eller ej.

Under behandlingen udførte lægerne en såkaldt trakeotomi for at holde hans luftveje åbne. Og i perioder af sin indlæggelse var sangeren angiveligt bevidstløs, skriver BBC.

At George Michael skulle dø "Christmas Day", som i Storbritannien er 25. december, er paradoksalt.

Sammen med Andrew Ridgeley i Wham! fabrikerede han et af de største julehits gennem tiderne, nemlig "Last Christmas".