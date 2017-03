Genopstandne Barcelona tror på miraklet

14. februar 2017 blev publikum på Parc des Princes i Paris og tv-seere over hele verden vidne til et historisk øjeblik i Champions League.

Mægtige FC Barcelona blev udspillet, ydmyget og udstillet af et forrygende Paris Saint-Germain-hold, der pryglede de triumfvante cataloniere med hele 4-0 i den første af to ottendedelsfinaler.

Exit Barcelona var de fleste enige om.

Luis Enriques tropper risikerer da også meget vel at måtte forlade turneringen, når der fløjtes af efter de 90 minutter på Camp Nou onsdag aften. Det er fortsat det mest sandsynlige udfald.

Men siden blamagen i Paris er der sket noget i Barcelona.

Efter en hårdt tilkæmpet og ekstremt vigtig udesejr over Atlético Madrid på 2-1 er Sporting Gijón og Celta Vigo blevet kørt over på Camp Nou med henholdsvis 6-1 og 5-0.

Og Enrique har meddelt, at han forlader trænersædet til sommer. Afklaringen af det tema, som har svævet i luften, ser ud til at have frigjort energi hos spillerne.

Selvtilliden og spillehumøret er tilbage, og i Barcelona er man gået fra mismod til tro på, at PSG-bjerget måske kan bestiges.

- Hvis stjernerne står rigtigt, kan vi vende kampen på hovedet, siger Luis Enrique ifølge AFP.

Han ved dog udmærket, at oddsene er imod hans hold.

- Naturligvis bliver det ekstremt svært. Vi er ikke dumme, tilføjer han.

Det er dog ikke kun et desperat håb fra en presset træner. Også i spillertruppen har der bredt sig en tro på, at muligheden for et sensationelt comeback eksisterer.

- Forhåbentlig kan vi producere et mirakel, siger den kroatiske midtbanespiller Ivan Rakitic, som får opbakning fra angriber Luis Suarez.

- Hvis vi laver to mål, kan de måske blive nervøse for, at vi kan komme tilbage, fordi vi ved, at vi er i stand til det, siger Suarez.

11 mål i de to seneste kampe viser, at offensiven er i sync, men det har været mod mindre hold som Sporting Gijón og Celta Vigo.

PSG er på et andet niveau, men her henter Luis Suarez tro fra sidste sæsons 4-0-sejr over Real Madrid på udebane.

- Hvis vi er i stand til at score fire mål mod Real Madrid på Bernabeu, hvorfor skulle vi så ikke også kunne score fire mod Paris på Camp Nou, spørger han retorisk.

En enkelt PSG-scoring fra franskmændenes lynhurtige angribere vil imidlertid betyde, at Barcelona skal lave seks mål for at komme videre.

Men håbet lever i Catalonien, og fra klokken 17.45, grønlandsk tid, onsdag vil Barcelonas offensiv buldre frem mod PSG-målet.

Samtidig skal Borussia Dortmund forsøge at ændre det 0-1-resultat, som holdet tog med hjem fra første møde med Benfica i Portugal.

/ritzau/