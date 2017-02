Gennembrud for Naturinstituttet

Mala Broberg skrev i dag torsdag historie, da han på Grønlands Naturinstitut forsvarede sin opgave over for censor Morten Meldgaard samt de to specialevejledere, seniorforsker Rasmus Hedeholm fra naturinstituttet og associeret professor Peter Grønkjær fra Aarhus Universitet.

Og for den fornemme indsats modtog han desuden "Jonathan Prisen 2016" (tidligere ”Jonathan Motzfeldts humørpris”) på 50.000 kr.

At Mala Broberg kunne afslutte sin lange uddannelse i sit hjemland, skyldes en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet, og det har været muligt for den kandidatsturende at gennemføre tre semestre på naturinstituttet, oplyser Grønlands Naturinstitut på deres hjemmeside.

Glad direktør

- Det er en stor glæde, at den naturvidenskabelige undervisning allerede nu har medvirket til udklækning af en grønlandsk kandidat. Aarhus Universitet skal have tak for, at eksamen for første gang kan afholdes her i Grønland. Det er ikke kun til glæde for Mala Broberg og hans familie og venner, men har også stor symbolsk værdi for Grønland, udtaler instituttets direktør Klaus Nygaard.

Mala Brobergs speciale omhandlede en vurdering af antallet af yngel af den unikke Kapisillit-laks og de unge fisks levevilkår.

Pris på 50.000 kr

Bestyrelsen for Jonathan Motzfeldts Fond oplyser, at ”Jonathan Prisen”, som hvert år uddeles til en (eller flere) – fortrinsvis unge mennesker – som har gjort en ganske ekstraordinær indsats, eller som har ganske exceptionelle evner eller talent.

Prisen skal med Jonathans egne ord ved stiftelsen af Jonathan Motzfeldt Fond tjene modtageren til opmuntring.

Fondens bestyrelse oplyser, at man i år har haft fokus på uddannelse, innovation, iværksætteri, erhvervsfremme (evt. ngo organisationer) - som vigtige elementer for udviklingen af vores samfund.