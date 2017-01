Generalsekretær: Du kan føle dig tryg på Island

På de sociale medier raser der en følelsesladet debat med påstande om, at grønlændere på Island udsættes for chikane.

- Debatniveauet på de sociale medier har nået et lavpunkt, fastslår Inga-Dora Markussen og opfordrer til, at man fokuserer på de faktuelle ting og ikke de følelsesmæssige.

Hun afviser bestemt, at der er hold i påstandene om, at grønlændere er ilde set på øen.

- Islændingene er meget grønlændervenlige. Selvfølgelig vil der også her på øen være højtråbende personer. Men generelt er der ikke tale om et problem, fastslår generalsekretæren og opfordrer til, ”at grønlænderne netop i denne situation tør stå frem og vise ansigt, så man understøtter det mellemfolkelige samarbejde de to lande imellem”.

- Her på Island er befolkningen meget bevidste om, hvordan man skal agere. De husker selv, hvordan de oplevede behandlingen fra Danmark, da finanskrisen ramte øen, siger Inga-Dora Markussen.