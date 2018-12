Geisler: Naalakkersuisoq for Uddannelse skylder svar

Asger Søndergaard Nielsen Onsdag, 12. december 2018 - 05:59

Naalakkersuisut kender ikke omfanget af vikarer, der bruges i folkeskolen. Det fremgår af et svar fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ane Lone Bagger (S), på et §37 spørgsmål.

Sofia Geisler (IA), der stillede spørgsmålet, mener, at det er departement for uddannelse og uddannelsesstyrelsens opgave at have overblik over antallet af vikarer i folkeskolen.

- De er ansat til at føre kontrol med, at lovgivningen bliver fulgt, så jeg mener, at de skal give os svar på de her spørgsmål, siger Sofia Geisler, der sidder som medlem af uddannelsesudvalget i Inatsisartut.

Hun mener, at det er ganske alvorligt, at man ikke kender omfanget af brugen af vikarer i folkeskolen.

- Når vi ikke har noget samlet overblik over, hvor mange undervisningstimer der bliver varetaget af vikarer, ved vi i sidste ende ikke, om den undervisning børn i folkeskolen får, lever op til kravene i lovgivningen, siger Sofia Geisler.

Ikke fri for ansvar

I svaret på §37 spørgsmålet skriver Ane Lone Bagger, at Naalakkersuisut ingen planer har om at indsamle data for vikarforbruget og fastslår samtidig, at det er et kommunalt ansvarsområde.

- Naalakkersuisut er ikke fritaget for ansvar blot, fordi området er overgået til kommunerne. Naalakkersuisut skal sammen med Inatsisartut være med til at fastsætte lovens rammer og bestemme finansieringen, så vi bliver nødt til at vide, hvilke udfordringer vi står over for, siger Sofia Geisler.

Samtidig påpeger Geisler, at et overblik over omfanget af brugen af vikarer i folkeskolen vil give et mere præcist billede af, hvor mange lærere der mangler på landsplan i folkeskolen.

Kom i gang

Ane Lone Bagger blev Naalakkersuisoq for Uddannelse tilbage i begyndelsen af oktober, og nu mener Sofia Geisler, at det er tid til at se noget mere konkret fra hende.



- Hun sagde mange gange fra talerstolen, at hun er ny og skal bruge tid til at sætte sig ind i tingene. Nu er der gået ret lang tid, synes jeg. Det er på tide, at hun kommer med nogle konkrete politiske visioner og mål for folkeskolen, siger Sofia Geisler.