GE: Alkohollov har slået fejl

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. juni 2018 - 17:16

Grønlands Erhvervs direktør Brian Buus Pedersen er ikke overrasket, men mener, at der skal skrides til handling over for den godt tre måneder gamle alkohollov, så man undgår tab af grønlandske arbejdspladser.

- Hvis den markante stigning i alkoholsalget i Brugseni og Pisiffik, som Sermitsiaq.AG dokumenterer i sin artikel den 7. juni, fortsætter, er den nye alkohollov slået alvorligt fejl. Og når stigningen sker samtidigt med, at lokale virksomheder rammes på omsætning og arbejdspladser, som vi også kan læse i artiklen, gør det kun ondt værre, understreger Brian Buus Pedersen i et mailsvar til Sermitsiaq.AG.

Brug og misbrug

- Vi har i GE gentagne gange understreget, at vi anerkender, at et højt og skævt fordelt forbrug af alkohol skaber sociale problemer, som virksomhederne kun kender alt for godt til på arbejdspladserne. Men det er holdningen til brug og misbrug af alkohol, der skal ændres, og den effekt tror vi ikke på, at loven skaber, fastslår direktøren.

GE konstaterer, at resultatet med loven er, at de, der tør investere i lokalbryggerier, er stillet ulige i konkurrencen i forhold til de internationale udbydere af øl, fordi de ikke må reklamere for deres produkter.

Tab af arbejdspladser

- Tab af vækst og arbejdspladser er et rigtigt kedeligt resultat. Oven i det rammes hotel- og restaurationsbranchen på omsætning og arbejdspladser pga. de skærpede regler for, hvornår og hvor længe, der må sælges alkohol. Også de turister, vi så gerne vil have til landet, klør sig i nakken. Det stritter jo fuldstændigt imod Naalakkersuisuts mål om at skabe flere lokale virksomheder og økonomisk vækst, fastslår Brian Buus Pedersen.

Invitation til Doris

Direktøren sender en direkte opfordring til Naalakkersuisoq for Sundhed Doris J. Jensen:

- Vi ser derfor frem til en ny konstruktiv dialog med Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning om, hvordan vi kan arbejde sammen om at skabe positive og holdningsskabende resultater, der imødekommer lovens egentlige hensigt.

Sermitsiaq.AG har fredag uden held forsøgt at få besvaret en række spørgsmål fra Doris J. Jensen.