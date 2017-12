GE: Vilkårlig ændring af regel skræmmer mineinvestorer

GE frygter, at det kan få vidtgående konsekvenser for mineindustrien, at reglerne for udenlandske arbejdere er blevet ændret uden varsel.

Som vi har fortalt tidligere, så har Udlændingestyrelsen på foranledning af Departementet for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Energi ændret fortolkningen af loven, således at udenlandske arbejder ikke længere i tre måneder kan arbejde i et udvindingsselskab.

- Den direkte virkning af denne ændring af praksis er alvorlig nok i sig selv, men skadevirkningen er langt større end dette, siger direktør i Grønlands Erhverv, Brian Buus Pedersen.

Kan skade billedet i udlandet

Ham frygter, at virksomheder og investorer vil spørge sig selv, på hvilke andre områder reglerne eller fortolkningen af dem kan blive ændret uden varsel.

- Vi er meget bekymret for, hvad der her vil betyde for investorernes opfattelse af Grønland som mineland. Det vil forringe billedet af Grønland i udlandet, lyder det fra Brian Buus Pedersen.

Klare regler er afgørende

På en konference om mineindustrien afholdt af Dansk Industri fremhævede både selskaber og eksperter, at forvaltningen i Grønland skal blive mere tydelig i sin administration af lovgivningen. For mens lovgivningen generelt bliver rost for at være klar og entydig, så gælder det ikke for selskabets møde med forvaltningen, der beskrives som bureaukratisk og svært igennemskuelig.

- Hvis ikke man fra myndigheders forstår, at klare og transparente regler er helt afgørende, så er det rigtig skidt, siger GE-formanden.

Hans kritik retter sikke ikke blot mod Departementet for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Energi, men også mod udlændingestyrelsen i Danmark.

- Vi er uforstående overfor, hvordan man har kunnet nå frem til denne ændrede fortolkning af reglerne.

Hidtil har både GE og advokatfirmaet Nuna Law, der rådgiver flere selskaber i mineindustrien, lænet sig op af et brev fra Udlændingestyrelsen fra 2011. I dette brev bliver det fastslået, at både selskaber med en udvindingstilladelse og med en efterforskningstilladelse kan gøre brug af undtagelsesbestemmelsen om, at udenlands medarbejdere kan arbejde i op til tre måneder uden en arbejdstilladelse.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Departementet for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Energi.