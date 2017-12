GE protesterer over tidlig lukning af værtshuse 23. og 30. december

Værtshusene skal lukke klokken 24 både i morgen og 30. december. Det meldte Departementet for Sundhed ud den 13. december.

Det sker selvom begge dage er lørdag og værtshusene derfor normalt har lov til at holde åbent til klokken 3.

GE savner lovhjemmel

Allerede sidste år blev det besluttet at de skal lukke 23. december, der da var en fredag. Og i år gælder dette også 30. december. Grønlands Erhverv har i en mail til departementet protesteret over lukketiderne, da de ikke mener, at loven giver mulighed for at den beslutning.

I den nu gældende lov hedder det:

- Fredag og lørdag samt nytårsaften, aftenen før Skærtorsdag, aftenen før Store Bededag og aftenen før Kr. Himmelfartsdag må udskænkning af stærke og svage drikke dog finde sted indtil kl. 03.00.

Der er dog den undtagelse at udskænkningen ikke må ske juledag. Helligtrekongersdag, langfredag, påskedag, pinsedag, på Grønlands Nationaldag og nytårsaftensdag, må udskænkning kun ske fra kl. 18.00. Juleaftensdag må udskænkning kun ske i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 21.00.

Konsulent Lars Krogsgaard-Jensen i GE gør departementet i en mail opmærksom på, at han ikke kan se, at denne undtagelse giver mulighed for at tvinge værtshusene til at lukke tidligt 23. og 30. december.

Når klokken passerer midnat

Departementet skriver i sit svar:

- Departementet fastholder samme juridiske vurdering som sidste år, hvor der den 24.12.2017 kun må holdes åbent for udskænkning fra kl. 18.00 – 21.00.

Deres fortolkning af loven er således, at fordi klokken passerer midnat og dermed bliver den 24. december, så skal værtshusene lukke klokken 24.00.

Erstatningssag

Lars Krogsgaard-Jensen mener dog, at det er en forkert fortolkning af loven.

- Der er ikke i Alkoholloven – ej heller understøttet af bemærkningerne til loven – hjemmel til den udlægning af reglerne om åbningstiderne den 23. og 30. december, som departementet har meldt ud sidste år og i år, skriver han tilbage.

Han skriver videre, at branchen lider tab på grund af denne fortolkning af loven.

- Jeg vil ikke afvise, at virksomheder, dette rammer, vil påtænke et sagsanlæg imod Naalakkersuisut, skriver han videre.