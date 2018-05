GE til Partii Naleraq: Find en anden finansering

Sorlannguaq Petersen Mandag, 28. maj 2018 - 15:43

Under en ekstraordinær samling i Inatsisartut i sidste uge, kom Partii Naleraqs Jens Napaattooq med en lang række ønsker om afgiftslettelser. I samme ombæring oplyste han, at partiet var parat til at indføre en indførselsafgift på el-biler.

Denne finansering af afgiftslettelsernerne er man ikke enig med hos Grønlands Erhverv, der kommer med en replik i en pressemeddelelse.

- Napaattooqs forslag er både tankeløst og ansvarsløst. Og han overser fuldstændig det udvalgsarbejde, som fandt sted, indtil Kim Kielsen udskrev nyvalg til Inatsisartut. Udvalget skulle ud fra en miljømæssig synsvinkel udarbejde forslag om, hvordan man kunne fremme indførslen af de miljørigtige el- og hybridbiler, lyder det fra Lars Krogsgaard, juridisk konsulent i Grønlands Erhverv.

Han fremhæver, at salget af el-biler i Danmark gik i stå, da Folketinget lagde afgifter på disse biler. Og det medførte et tilbageslag for målsætningen om en mere miljørigtig dansk bilpark.

- Den målsætning er hidtil blevet delt af Naalakkersuisut. Men hvis den nye koalition gennemtrumfer, at der skal lægges hårde afgifter på el-biler, vil salget med sikkerhed også gå i stå her i Grønland. Og så forsvinder finansieringsgrundlaget for Nappaattooqs gaveregn for øvrigt også. Grønlands Erhverv opfordrer derfor Jens Nappaattooq til at finde en anden finansiering, hvis han fastholder de forslag, skriver Lars Krogsgaard.

El – og hybridbiler er afgiftsfritaget i år, da Inatsisartut har i efteråret udsat beslutningen spørgsmålet om de biler.