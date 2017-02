GE: Enoksen klapper med en hånd

I dag skal 60 procent af officersgruppen på fisketrawlere være skattepligtige grønlændere. Den regel vil Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst Hans Enoksen have ændret og strammet, oplyste han tirsdag til Sermitsiaq.AG.

Endnu har Hans Enoksen ikke lagt sig fast på, hvor stor procenten af grønlændere skal forhøjes.

Til det nye udspil fra Hans Enoksen siger direktør Brian Buus Pedersen (GE) til Sermitsiaq.AG:

- Flere rederier har uddannelsesprogrammer, som skal styrke uddannelse og dermed rekruttering af lokal arbejdskraft, men fiskerierhvervets allerstørste udfordring er, i lighed med andre erhverv, at folkeskolen taber alt for mange unge. Maritimskolen – og andre erhvervsskoler – gør gjort en stor indsats for sammen med erhvervslivet at skabe opmærksomhed omkring de attraktive uddannelses- og jobmuligheder overalt i samfundet. Men alt for få kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Derfor er det som at ”klappe med én hånd” og symbolpolitik at skærpe bemandingsreglerne, for arbejdskraften er der ikke.

GE opfordrer til dialog

Brian Buus Pedersen opfordrer Hans Enoksen til at indgå i en konstruktiv dialog, så der laves langsigtede og ordentlige løsninger på dette område.

- Grønlands Erhverv vil bl.a. også gerne opfordre Naalakkersuisut til at se på, om vi ikke kan lokke flere unge fra det indenskærs fiskeri i meget små fartøjer over på de større fartøjer. Der er en fremtid for unge, som gerne vil arbejde i fiskeriet, og så kan vi undgå at for mange unge kommer ind i det indenskærs fiskeri, hvor der i forvejen er trængsel med det voksende antal licenser, foreslår direktøren fra GE.

En dispensation på to år

I sidste uge proklamerede Hans Enoksen, at det skulle være slut med at rederierne kunne få dispensation fra bemandingsreglerne.

En aktindsigt via departementet for fiskeri og fangst afslørede imidlertid, at der igennem de seneste to år kun var udstedt en dispensation.

Indrømmelse fra Enoksen

Hans Enoksen indrømmede tirsdag, at ”det er korrekt, at der som sådan ikke indberettes så mange som anført”.

At antallet af dispensationer kun har været én udløser følgende kommentar fra GE-direktøren.

- Som tallene fra Hans Enoksens eget Departement i virkeligheden viser, er resultatet af rederiernes indsats for at bemande trawlerne med grønlandsk arbejdskraft en succes i den forstand, at der de seneste to år kun er givet én dispensation fra bemandingsreglerne.