GE-direktør: RAL har et problem

Grønlands Erhvervs direktør Brian Buus Pedersen fastslår med baggrund i den store undersøgelse om RALs strategi, at rederiet har et ”stort kommunikationsproblem”.

Spørgeskemaundersøgelse

177 virksomheder fra hele Grønland har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om Royal Arctic Lines fremtidige strategi ”Gør det let at handle med Grønland”. Det giver en svarprocent på 39 blandt alle medlemsvirksomheder i Grønlands Erhverv, hvilket er tilfredsstillende.

- Det er et stort problem, at to tredjedele af vore virksomheder ikke har det nødvendige kendskab til Royal Arctic Lines strategi, fastslår Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv, over for Sermitsiaq.AG.

Svært at gennemskue præmisser

- Når så mange af rederiets kunder ikke kan gennemskue de mange præmisser for strategien, og hvilken betydning den har for dem, så står man med et alvorligt kommunikativt problem, fastslår GE-direktøren og henviser til de overvejende negative svarprocenter, når spørgsmålene drejer sig om Aarhus, og integrationen med de globale logistiknetværk, der skal etableres i et samarbejde med islandske Eimskip.

Brian Buus Pedersen indrømmer, at det for virksomhederne kan være svært at svare på nogle af spørgsmålene, når strategifordelene ikke er blevet forklaret via en dialog med kunderne forud for, at man traf beslutning om at gennemføre den ambitiøse strategi.

