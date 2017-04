GE: Ansatte ofre for symbolpolitik

- Det er bekymrende, at koalitionen ikke har fremlagt dokumentation for, at Grønland kan klare de betydelige omkostninger og kompetencemæssige udfordringer, som en hjemtagelse af dette teknisk og juridisk komplicerede område vil medføre, siger GEs direktør Brian Buus Pedersen i en pressemeddelelse.

Det fungerer upåklageligt

- Tilsynet med arbejdsmiljøet fungerer i dag upåklageligt, og det er ikke seriøst alene at motivere ønsket om hjemtagelse med, at det er naturligt set i lyset af den politiske kurs mod national selvstændighed. Dermed bliver virksomhederne og deres ansatte ofre for symbolpolitik.

Hjemtagelsen af arbejdsmiljøområdet vil koste næsten 10 millioner kroner, fastslår Brian Buus Pedersen, der hellere så, at disse penge blev brugt på blandt andet social- og skoleområdet.

Frygter øget skattetryk

- Grønlands Erhverv vurderer, at Naalakkersuisut undervurderer både omkostninger og udfordringer. Vi frygter, at hjemtagelsen ud over øget skattetryk vil indebære en ringere forvaltning og dermed dårligere service over for virksomhederne og deres ansatte, slår Brian Buus Pedersen fast i meddelelsen.