GE-afdelinger om lufthavne: Kom nu i gang!

Walter Turnowsky Fredag, 08. juni 2018 - 07:32

Der skal bygges 2200 meter baner i Nuuk og Ilulissat samt en 1500 meter bane i Qaqortoq - og det kan næsten ikke gå hurtig nok. Den udmelding står tre afdelinger af Grønlands Erhverv bag - ikke helt overraskende er det afdelingerne i de tre kommende lufthavnsbyer.

Uden at Partii Naleraq nævnes ved navn, så er det dog partiets krav om at undersøge muligheden for at anlægge 1200 meter baner, som får de tre afdelinger til at fare i blækhuset.

- Vi deler Simon Simonsens frustration over, at der nu er kastet politisk støv i luften med forslag om, at også andre banelængder skal i spil igen-igen, skriver de i en pressemeddelelse.

PN fik banelængder ud af koalitionsaftalen

Senest gentager Partii Naleraq i dagens udgave af Sermitsiaq, at de vil have undersøgt muligheden for de kortere baner. Samtidig tager partiet æren for, at koalitionsaftalen er blevet noget ulden på netop dette punkt.

- Det var os, der under koalitionsforhandlingerne fik fjernet banelængderne i koalitionsaftalen. Der stod i oplægget til aftalen, at Nuuk- og Ilulissatbanerne skulle være 2.200 meter og Qaqortoq 1.500 meter. Vi er glade for, at muligheden for at ændre banelængderne blev åbnet, siger partiets ordfører Jens Napaattooq til Sermitsiaq.

- Bunke af rapporter

De tre afdelinger mener, at tingene er blevet undersøgt og debatteret i rigt mål.

- Lad nu være med at opfinde nye politiske krumspring, som desværre vil få det resultat, at vi blot fortsætter den politiske ørkenvandring omkring atlantlandingsbanerne, som oven på bunken af mange rapporter har fundet sted, siden den første større trafikbetænkning blev fremlagt i 1991. Vi nærmer os et jubilæum på snart 30 års ubeslutsomhed omkring atlantbeflyvningen, skriver GE i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat.

Mens de erhvervsorganisationerne kommer med en slet skjult kritik af Partii Naleraq er der til gengæld ros til naalakkersuisoq for infrastruktur Simon Simonsen (S) for at presse på for en hurtig vedtagelse af lufthavnspakken.

- Hvis Simon Simonsen efterlyser opbakning fra visse dele af Inatsisartut, så skal han i hvert fald ikke være i tvivl om, at han har erhvervslivets varmeste opbakning fra os.

