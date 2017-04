GBU: Tilråb fra tilskuere tangerer hadsk stemning

John Thorsen, formand for Grønlands Boldspil-Union, mener, at GBU har store problemer med diskriminerende opførsel over for hold, der er på besøg i de forskellige værtsbyer.

Tilskuer beskylder træner for provokation under racistisk efterspil

- Det, vi oplever, er en form for diskrimination over for udefrakommende hold. Ikke kun i fodbold, men også i andre sportsgrene som for eksempel håndbold, siger John Thorsen.

-Det tangerer til tider hadsk stemning, specielt når der bliver spillet mod hjemmeholdet. Så flyver det med ord mod spillerne, trænerne og dommerne."

Kommer efter anklager om racistiske tilråb

John Thorsens udtalelser kommer efter et uheldigt efterspil ved futsalmesterskaberne i Maniitsoq, hvor Nuuks B-67 træner, Tekle Ghebrelul, mener, at der er blevet råbt racistiske ting efter ham.

Noget John Thorsen mener er dybt beklageligt, hvis det er foregået. Han var ikke selv til stede i hallen på det gågældende tidspunkt.

Mere fokus på diskrimination

Men John Thorsen mener altså ikke, at der er noget generelt problem med racisme i GBU. Problemerne ligger et andet sted.

- Både i regionale mellemrunder og kvalifikationer oplever vi sådan nogle episoder, hvor tilskuere tager udgangspunkt i, holdene kommer uderfra og det skal de så have lov til at høre for, siger John Thorsen.

Landstræner rystet over racistiske tilråb

I hvor høj grad mener du, at GBU har nok fokus på diskriminerende opførsel?

- Der er helt klart behov for at sætte mere fokus på diskrimenerende tilråb under sportsbegivenheder, og at det ikke er i orden. At man skal have mere respekt for modstanderholdet og der, hvor de kommer fra. Det er helt klart nogle af de værdier, vi skal til at snakke om efter den her episode.

En snak med Tekle Ghebrelul

John Thorsen fortæller også, at GBU må have en snak med Tekle Ghebrelul efter at tilskuere til sportsarrangementet har fortalt, at han opførte sig provokerende over for publikum og spillere.

- Det er et mellemværende mellem ham og os i GBU. VI har noget, vi skal have talt med ham om, siger John Thorsen.