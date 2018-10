Gardinerne forsvinder: Naalakkersuisut klar til at ændre alkoholloven

Walter Turnowsky Onsdag, 17. oktober 2018 - 11:39

De stærkt omdiskuterede gardiner til at skjule alkohol forsvinder, og fremover skal det være muligt at købe alkohol fra klokken 9 til klokken 20 på alle dage undtagen søndag. Det er to af de ændringer af alkoholloven, som Naalakkersuisuts støtteparti ser ud til at komme igennem med.

Demokraterne har fremsat fire forslag til ændring af loven, og dem bakker Naalakkersuisut nu op om. Det fremgår af et svarnotat fra Naalakkersuisut til Demokraternes forslag.

Et af de mest omdiskuterede elementer i alkoholloven har været kravet om afskærmningen i butikkerne. Og det bliver nu afskaffet bebuder Naalakkersuisut.

- Naalakkersuisut vil i stedet for at lovgive om afskærmning, opfordre butikkerne til på frivillig basis at placere de alkoholholdige drikke på en hensigtsmæssig måde, adskilt fra andre dagligvarer, hedder det i svarnotatet.

Naalakkersuisut vil ligeledes imødekomme ønsket om længere åbningstider.

- Naalakkersuisut kan godt se at der kan dannes lange køer ved lukketid for salg af alkohol, som kan være til gene blandt handlende børnefamilier, hedder det videre i notatet.

- Ved at udvide åbningstiden i hverdagene og om lørdagen vil Naalakkersuisut tilgodese ønsket om at undgå lange køer ved lukketid.

Reklameforbuddet for alkohol er Naalakkersuisut ligeledes parat til at slække på.

- Naalakkersuisut har erfaret at lokale erhvervsdrivende stilles ringere end udenlandske producenter.

- Naalakkersuisut indstiller på den baggrund det fremsatte forslag til vedtagelse således at lovens forbud mod enhver form for reklamer for alkoholdige drikke enten ophæves eller erstattes af mindre vidtgående reklameforbud.

Og så bliver det muligt for unge under 18 at nyde en smoothie på en café frem til klokken 23, også når den udskænker alkohol - og selvom mor eller far ikke er med.

Hos Demokraterne noterer man Naalakkersuisuts indrømmelser med stor tilfredshed.

- Hvis vi skal agere som støtteparti, så skal vi på for os vigtige politikområder også have indrømmelse, og det er dette et udtryk for, siger Justus Hansen (D) til Sermitsiaq.AG.

- Dette tegner godt for det fremtidige samarbejde med Naalakkersuisut.