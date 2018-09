For anden gang: Nuuk International Film Festival skydes i gang

Redaktionen Onsdag, 19. september 2018 - 08:06

I filmbranchen tales der gerne om den svære 2er, der skal følge op på en succes. Men arrangørerne af Nuuk International Film Festival syntes ikke at være plaget af betænkligheder i den anledning.

- Når Nuuk International Film Festival i dag åbner op for sin anden udgave, er det samtidig en fejring af filmkunsten i Grønland. Og det er værd at bemærke, at det er en kunstart, som nærmest ikke eksisterede her i landet for bare et årti siden, siger Pipaluk K. Jørgensen, forkvinde for FILM.GL og en af hovedkræfterne bag filmfestivalen, som i de næste fire dage sætter hovedstaden på den anden ende med filmpremierer, paneldebatter, prisuddelinger og røde løbere.

Den officielle åbningsceremoni i aften i Katuaqs Hans Lynge sal indledes med en festtale fra den nyudnævnte bestyrelsesformand for Arctic Indigenous Film Fund, Kuupik V. Kleist, og en performance fra multikunstneren Varna. Efterfølgende vil der blive budt på et kortfilmsprogram med helt nye film fra de samiske områder og dernæst Grønlandspremieren på storfilmen "Ága", som foregår blandt Inuit-befolkningen i Sibirien. Producer Sardana Savvina fra Sakha Republic vil introducere filmen.

Torsdag lægger Ilisimatusarfik hus til en gratis visning af "The People of the Kattawapiskak River" - skabt af 86-årige Alanis Obomsawin, som også vil være til stede. Efterfølgende vil professor Jette Rygaard føre en samtale med Alanis Obomsawin om hendes mere end 50 film. Hvis det giver blod på tanden, kan man se Alanis Obomsawins seneste film, "Our People Will Be Healed", samme aften i Katuaq.

Fredag eftermiddag starter med debat i Katuaqs lille sal. Her vil førende skikkelser inden for arktisk film diskutere fremtidsperspektiverne for filmproduktion på vores breddegrader. Vil den arktiske filmbølge fortsætte, og hvad kan vi gøre for at nå næste niveau? Her kan man møde lederen af det samiske filminstitut Anne Lajla Utsi, lederen af Nunavuts filminstitut Huw Eirug sammen med Kuupik Kleist og Sardana Savvina.

Fredagen byder desuden på børnefilm om eftermiddagen og senere dramaet Bonfire, som i 2016 vandt hovedprisen på imagineNATIVE Film + Media Arts Festival.

Lørdag er festivalens sidste dag, og den byder både på børnefilm i Katuaq, en tv-transmitteret paneldebat i Grønlandsbankenss kantine.

Endelig er der afslutningsgalla med den canadiske kortfilm "Three Thousand" og verdenspremiere på det grønlandske drama "Anori" med Nukâka Coster-Waldau i titelrollen.

Det hele afsluttes sent lørdag aften med uddeling af den grønlandske filmpris Innersuaq.