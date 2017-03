Gammel kiosk købt af Pisiffik

Fra i dag, onsdag, bliver Sundkiosken i Aasiaat til en Spar butik.

Pisiffik har købt kiosken af Eleonora og Aaron J Olsen, der har drevet Sunkiosk i 32 år.

- Det vigtige for os at bevare det nærvær, som Eleonora og Aron har haft med deres kunder og lokalmiljø. At være lokal forandret og tilpasse sig kundernes behov har været deres varemærke, siger salgschef i Pisiffik Aasiaat Kenneth Ingemann i en pressemeddelelse.

Butikken ligger i et område at Aasiaat, hvor Pisiffik længe har ønsket at åbne en Spar butik.

- Bydelen er i udvikling, og det er derfor butik med potentiale, oplyser Pisiffik.

Butikskæden vil gå i gang en ombygning efter overtagelsen, så butikken kommer til at fremstå som en Spar butik.

- Vi forventer at åbne i løbet af 5-7 dage, og det offentliggøres i radioen, så snart dørene åbnes, lyder det fra Pisiffik.