- Der er noget galt med vores samfund, når så mange har det dårligt

Peter Jensen må have ramt en nerve med sin film 'Selvmord - et samfundsproblem'.

I hvert tilfælde er det strømmet ind med postive reaktioner lige siden blev vist på KNR TV i går aftes. De er kommet både via direkte beskeder til Peter Jensen og igennem de sociale medier.

- Folk siger, at det er lykkedes at fremstille problemet meget klart, siger Peter Jensen til Sermitsiaq.AG.

Kunne se objektivt på problemet

Peter Jensen hører til de heldige, der ikke selv har oplevet selvmord tæt på i familien. Men selvfølgelig kender han, ligesom alle andre i landet, mennesker, der er berørt af selvmord.

- Måske har det været en fordel, at jeg ikke var direkte følelsesmæssigt berørt. Det har betydet, at jeg kunne se mere objektivt på problemet, siger han.

Det startede med, at Nunafonden havde sendt en film om selvmord i udbud og Peter Jensen vandt udbuddet.

Modernisering udefra har skabt problemer

Da han begyndte arbejdet med sin film, havde han sine egne forestillinger om baggrunden for det høje antal af selvmord.

Men efterhånden som arbejdet skred frem fik han et stadig klarer billede af, hvad der i hans øjne er problemet.

- Enkelt sagt, så er der mange mennesker, der ikke har det godt med sig selv, siger Peter Jensen.

Han bed blandt andet mærke til, at antallet af selvmord stort set ikke eksisterede i fangersamfundet, men begyndte at dukke op i 50erne, nåede et trist højdepunkt i 70erne og 80erne og nu fortsat ligger på et vedvarende højt niveau.

- Vi havde et fangersamfund, og så blev der sat hele dette moderne system ovenpå. Og det skete hen over hovedet på folk, siger Peter Jensen.

Samtidig fik mange oplevelse af, at de i ikke blev opfattet som lige så betydningsfulde, som dem, der kom udefra og byggede dette nye samfund.

Systmet skal ændres

En lignende udvikling med samme stigning i antallet af selvmord til følge, har kunnet iagtages hos oprindelige folk i Nunavut eller Australien.

- Der er ikke noget galt i at bygge en moderne verden, men det skal ske på en måde, så det passer til det lokale samfund og den lokale kultur, mener Peter Jensen.

Ikke mennesket og samfundet skal tilpasse sig systemet, men systemet skal opbygges, så mennesket kan trives, er således et af filmens centrale budskaber.

- Der er stadig noget galt i vores samfund, der gør, at så mange har det dårligt, siger Peter Jensen.

Han mener, at det her man må tage fat, hvis ikke der fortsat skal være alt for mange, der må begrave deres kære efter et selvmord.

Sidste år skete det 47 gange.