Gadearbejdere skal vise vejen til hjælp

Kommuneqarfik Sermersooq sender nu to gadearbejder ud i Nuuk for at opsøge hjemløse og socialt udsatte.

- Nogle borgere i Kommuneqarfik Sermersooq opsøger ikke selv hjælp, selvom de kunne have brug for det, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Forslaget om gadeteamet blev fremlagt behandlet i sidste uge og er altså nu blevet vedtaget

Det er især det mest udsatte, der holder sig væk fra offentlige myndigheder. Det er dem, som de to gadearbejder skal skabe kontakt til.

- Gadeteamet skal være bindeled mellem borgeren og myndigheder og tilbud, siger Charlotte Ludvigsen (IA), udvalgsformand for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv ifølge pressemeddelelsen.

Der er meningen, at gadeteamet dels selv skal finde frem til de pågældende dels skal reagere på henvendelser.

Kommunen vurderer, at de ofte har brug for omsorg, støtte, opmærksomhed og en pædagogisk indsats selvom de ikke selv opsøger hjælpen.

- Teamet skal hjælpe borgeren med at etablere og bevare kontakt til offentlige myndigheder, sagsbehandler, væresteder, læge og familie samt ved behov yde en akut indsats. Samtidig skal de støtte og yde omsorg og hjælpe med råd og vejledning,” siger Charlotte Ludvigsen (IA).

Gademedarbejderne skal ikke foretage en egentlig sagsbehandling.

Der er afsat 600.000 kroner årligt til lønninger til de to socialarbejdere i gadeteamet.