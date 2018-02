Hun går til kamp mod fordommene

Regine Møller er denne uges hovedperson i Ugens Krydsild, hvor avisen AG stiller skarpt med en lang række spørgsmål.

Formålet?

AG: Hvad er formålet med jeres organisation?

- Vi ser det som en vigtig opgave at give en rigere og mere fuldkommen fortælling om grønlændere i Danmark. Vi vil nemlig gerne nedbryde danskernes fordomme. På vores generalforsamling har vi formuleret en mission, hvor der blandt andet står, at vi vil være et talerør for grønlændere i Danmark, være en synlig partner i forskellige fora i det offentlige rum, samt være med til at skabe ligeværdighed og ligestilling for grønlændere i Danmark, siger Regine Møller.

Børn mobbes

AG: Hvad er det, I oplever der sker, siden I vil i gang med alt det?

- Vi oplever at vi møder en masse fordomme, når vi er ude i det danske samfund. Børn bliver mobbet – for eksempel en 12 årig pige, som fortalte, at hun er blevet drillet af sine klassekamerater, hvor de har sagt til hende at hun drikker, fordi hun er fra Grønland. Andre børn har oplevet danske børn, som kalder dem ”dumme grønlændere”. De mener altså, at de to begreber ”dum” og ”grønlænder” hører sammen.

