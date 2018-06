Hvis det går galt: Sådan får du hjælp

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 30. juni 2018 - 11:10

Langt de fleste har ingen problemer, når de rejser ud i verden. Men engang imellem går det galt. Med rejsevejledningerne kan du forberede din rejse og med app’en ”Rejseklar” er du bedre rustet, hvis uheldet er ude, når du er i udlandet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

Fokus på sikkerheden

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for udvalgte lande, primært rettet til turistrejsende, og særligt om sikkerhedsforhold i landet.

Antallet af rejsevejledninger er udvidet betragteligt med udgivelse af 37 helt nye, som omfatter lande i Europa, USA, Canada, Japan og Australien. Dermed har Udenrigsministeriet nu en rejsevejledning for alle de lande, hvor der er en dansk ambassade.

Der laves også rejsevejledninger for lande uden en dansk ambassade. Det gælder steder såsom Tunesien, Nepal og Gambia, hvor der er mange danske rejsende, men hvor der har været sikkerhedsmæssige udfordringer i form af eksempelvis terroranslag, naturkatastrofer og politiske uroligheder.

Farvekode

Centerchef for Borgerservice og Kommunikation René Dinesen siger:

- Jeg er glad for den tillid, der er til vores rejsevejledninger. Den skal vi gøre os fortjent til. Med 37 nye rejsevejledninger har vi nu en rejsevejledning for alle lande, hvor der er en dansk ambassade. Samtidig har vi gjort dem lettere at forstå. Vi har eksempelvis tilføjet farver, som gør det meget tydeligt, hvordan sikkerhedsrisikoen kan variere i forskellige dele af et land, oplyaer René Dinesen ifølge pressemeddelelsen.

- For at gøre det lettere for de rejsende har vi samlet al rejseinformation i vores app ”Rejseklar”, som er blevet opdateret. I app’en kan man også nemt tilmelde sig Danskerlisten, der giver mulighed for direkte kontakt mellem borgeren og Udenrigsministeriet i en krisesituation, fremgår det.