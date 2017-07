Fyret udenrigsdirektør har fået job i EU

Den tidligere udenrigsdirektør Kai Holst Andersen vender tillbage til EU.

Det fremgår af hans profil på twitter og facebook.

- Fra september skal jeg arbejde på fælles sikkerheds- og forsvarspolitik for denEuropæisk Union. Spændt på nye opgaver, skriver Kai Holst Andersen på twitter.

Han kommer til arbejde i EUs diplomatiske tjeneste, som har det knap så mundrette navn European Union Action Services.

Dermed vender han tilbage til den enhed i EU, som han allerede arbejdede for 2010 til 2012.

Kai Holst Andersen har været direktør i direktoratet for udenrigsdirektoratet i Selvstyret siden 2013.

Han blev fyret fra den post 1. maj, blot en uge efter at Vittus Qujaukitsoq var blevet tvunget til at gå af som naalakkersuisoq for udenrigsanliggender.

Officielt er fratrædelsen sket efter gensidig overenskomst, men det er ingen hemmelighed, at det skete mod Kai Holst Andersens vilje.

Da der foreligger en aftale mellem parterne, har hverken Kai Holst Andersen eller formandens departement udtalt sig om baggrunden for fyringen.