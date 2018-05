Futsalturnering i Tjekkiet: Lovende start for Grønland

Kathrine Kruse Lørdag, 12. maj 2018 - 15:50

Sejren blev grundlagt efter en solid holdindsats, hvor alle spillede disciplineret med en meget lav fejlprocent.

Det meddeler fodboldforbundet KAK lørdag i en pressemeddelelse.

Ifølge KAK var det grønlandske pres højt på banen og tvang modstanderne til at lave fejl og i den anden ende, lukkede forsvaret godt af. Og med en solid sidste skanse ved målmand Malik Mikaelsen fik Slovakkerne ikke mange chancer for at blive lukket ind i kampen. Samtidig var de grønlandske spillere mere boldsikre og hurtigere til at vinde andenboldene.

- Spillerne var fokuseret fra start og stod godt defensivt. Fik prøvet nogle forskellige opspil og tanket selvtillid til i morgen som bliver en stor udfordring mod en meget fysisk spillende akademi hold som er meget boldsikre. Der skal vi være endnu skarpere men det forventer jeg også at vi vil være, siger landstræner René Olsen.

LÆS OGSÅ: Futsal-landsholdet på vej til Tjekkiet

Sportsdirektøren for det Tjekkiske Fodboldforbund Jiri Novak, som har fulgt det grønlandske hold i tre år, udtalte efter kampen at holdet bliver bedre år for år.

- De lykkedes bedre med afleveringer dybt i banen, man lægger virkelig mærke til holdets udvikling, slutter Novak.

Målscorere:

Ari Hermann - 3 mål

Hans-Karl Berthelsen – 1 mål

John Ludvig Broberg – 1 mål

Nukannguaq Zeeb – 1 mål

Søndag skal Grønland spille mod de stærke Tjekkiets akademi hold som vandt kampen lørdag mod de U21 tjekkiske landshold med 5-4.