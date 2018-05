Futsal-landsholdet på vej til Tjekkiet

Redaktionen Mandag, 07. maj 2018 - 16:07

Det grønlandske fodboldforbund KAK meddeler, at Grønland igen deltager i en futsal-turnering i Tjekkiet.

Futsal-landsholdet skal under turneringen i dagene 12. maj til og med 14. maj møde Tjekkiets U21 landshold, Slovkiets Akademihold og Tjekkiets Akademihold.

Ifølge forbundet er Tjekkiets U21 landshold en af de bedste futsalhold i Europa med tidligere placeringer som top fire og bronzevindere ved U21 EM.

- Vi forventer en masse gode tætte kampe, som kan modne vores spillere. Programmet bliver presset og vil kræve meget af spillerne, siger Rene Olsen.

Futsalholdet vil desuden bruge turneringen til at opbygge erfaring og kamptræning til større turneringer i fremtiden, hvor Grønland i slutningen af året blandt andet skal deltage i Nordic Cup i Danmark.

Boldspil Unionen meddeler også derfor, at rejsen vil blive benyttet til at spille en forberedende træningskamp mod de danske klubmestre fra Gentofte, mens Grønland efter turneringen i Tjekkiet, også vil møde Danmark i to venskabskampe.

Trænerteamet i landsholdet, René Olsen og Anton Overballe, har udtaget følgende futsalspillere som landshold: