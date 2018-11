Futsal-kampe mod seksuelle overgreb

Redaktionen Søndag, 11. november 2018 - 10:45

Efter lanceringen af Killiliisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022 har der været stor interesse fra forskellige organisationer, der gerne vil tage del i arbejdet med at reducere antallet af seksuelle overgreb. Det oplyser selvstyret i en pressemeddelse.

Program for ”Killiliisa Cup” Søndag d. 11. november 2018 Kl: 17:30 B-67 vs. NûK (U17) piger

Kl. 19:00 Tale ved Naalakkersuisoq for Kultur, Ane Lone Bagger

Kl. 19:00 A-Landshold vs. U19 Landshold Lørdag d. 17. november 2018 Kl. 13:30 B-67 vs. GSS (U15) Drenge

Kl. 15:30 A-Landshold vs. By-hold

- I den forbindelse har Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (Grønlands Boldspil Union) henvendt sig til Socialstyrelsen med henblik på at bidrage med at grænsesætning mod seksuelle overgreb i sportsverdenen. På baggrund heraf er ”Killiliisa Cup” blevet arrangeret, skriver selvstyret.

I fremtiden vil Socialstyrelsen også støtte op med undervisning til KAK’s trænere for at klæde dem bedre på til at agere i situationer ved mistanke om seksuelle overgreb.



- Kampen mod seksuelle overgreb er en fælles kamp, og med ”Killiliisa Cup” er KAK med til at bryde tabuet omkring seksuelle overgreb og bane vejen for en mere åben dialog om emnet, lyder det fra selvstyret.

”Killiliisa Cup” afholdes i Godthåbshallen i Nuuk søndag den 11. november og lørdag den 17. november 2018.