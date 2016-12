En forsvunden alkejæger udløste en omfattende eftersøgningsaktion.

Manden var ikke vendt hjem efter jagt, og derfor ledte politiet, forsvaret samt frivillige efter ham,

Eftersøgningen foregik i går og i dag og både politikutteren Sisak, inspektionsskibet Triton, Lynx helikopteren, SAR helikopteren S-61 samt andre mange frivillige hjalp med at lede.

Intet kommunikationsudstyr

Den forsvundne mand var sejlende i en jolle, og medbragte ikke VHF, GPS eller andet udstyr til at kommunikere med, hvilket besværliggjorde eftersøgningen og betød, at et større område måtte gennemsøges.

I dag ved middagstid blev den savnede fundet i god behold, dog forfrossen og sulten.

Politiet henstiller til, at man ikke tager ud at sejle uden at medbringe GPS, VHF radio og øvrigt sikkerhedsudstyr, idet man i tilfælde af havari kan risikere, at man ikke bliver fundet i tide.

Navnligt om vinteren er det vigtigt at medbringe fornødent kommunikationsudstyr og varmt tøj.