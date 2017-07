Fulde folk skal fejes ind under gulvtæppet

I 1987 toppede forbruget af ren alkohol i Grønland med 22,2 liter pr. person over 14 år, men i løbet af de efterfølgende 30 år er forbruget blevet langt mere end halveret. I dag drikker befolkningen i Grønland 8,7 liter ren alkohol i gennemsnit, og det er mindre end befolkningen i Danmark med 9,34 liter ren alkohol - hvis det da ellers er nogen trøst...

I 2016 skete der dog en lille stigning i indførelsen af alkohol til Grønland, og denne undtagelse, som bekræfter reglen, bruger Naalakkersuisuts medlem for sundhed Agathe Fontain som begrundelse for at fremsætte en ny alkohollov på Inatsisartuts efterårssamling.

- Målet med alkoholloven er at forhindre, at børn og unge vokser op i hjem med et misbrug eller oplever berusede voksne i det offentlige rum, argumenterer Agathe Fontain.

Det går som en rød tråd gennem lovforslaget, at alkohol være mindre synligt i det offentlige rum, blandt andet skal alkohol afskærmes i butikkerne, så drikkevarer ikke er synlige for de øvrige kunder, og det skal være forbudt at reklamere for øl, vin og spiritus, for eksempel i Nuuk Ugeavis.

Men i flere høringssvar udtrykker organisationer og butikskæder bekymring for, at nye stramninger kan bryde den positive udvikling siden 1987.

Grønlands Erhverv peger på udviklingen i de seneste årtier, hvor der er sket såvel en liberalisering af salg og servering som et drastisk fald i alkoholforbruget.

- Det er vor vurdering, at oplysning og holdningsbearbejdelse har væsentlig større effekt end forbud, siger Karsten Lyberth-Klausen.

