Frysekapacitet i Århus Havn vil blive dyrere

I sidste uges Sermitsiaq udtalte havnedirektør i Århus Havn, Jakob Flyvbjerg Christensen, at man er klar med yderligere frysekapacitet i Århus Havn. Ifølge en pressemeddelelse har virksomheden Lundsøe Køl og Frys A/S planer om at udbygge deres nuværende frysehuskapacitet i havnen med 8.500 tons til en samlet kapacitet på 11.500 tons allerede fra efteråret. Men den oplysning er ikke ny for Polar Seafood.

– For to måneder siden fik vi henvendelser fra frysehusoperatører, som ønskede at stille kapacitet og service til rådighed for os omkring Århus Havn. Vi fik i samme ombæring indikeret prisniveauet, såfremt vi ønskede at indgå en kontrakt/bindende aftale på en given årlig mængde. Uden at vil gå i nærmere detaljer omkring dette, fik Polar Seafood A/S oplyst, at prisniveauet ville ligge minimum 15 procent over det nuværende og kendte niveau på frysehusydelserne i Nordjylland. Dette vil, alene for Polar Seafoods vedkommende, ganske enkelt betyde en meromkostning til håndtering og lagring af vore produkter på 2-3 millioner kroner årligt, siger Polar Seafoods logistikchef, Michael Pedersen.

