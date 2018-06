Frygter eksplosive stoffer på gamle baser

Redaktionen Onsdag, 06. juni 2018 - 06:22

To rensdyrjæger fandt for et par år siden to dybvandsbomber på den nedlagte amerikanske luftbase, Marraq, 120 km syd for Nuuk.

De var kloge nok til at ringe til politiet, som kom til stedet og sprængte bomberne.

Det skriver AG.

Tanken om, at der kan gemme sig flere bomber eller giftstoffer gør nu de fagfolk fra Grønlands Nationalmuseum, som skal i gang med at registrere de to tidligere amerikanske baser i Marraq og Ikkateq utrygge.

Arkitekt Inge Bisgaard skal til Ikateq for at dokumentere og registrere den gamle base

- Muligvis ligger der bomber, trotyl og andre ueksploderede objekter. Jeg er nervøs for at gå ind i et område, hvor vi ikke aner, hvad der findes af kemikalier og eksplosive stoffer. Før vi går ind, må vi have klarhed over, om det er farligt, siger Inge Bisgaard.

