Frygt for monsterbølger i nord

Det er svært at nævne ordet »tsunami« uden at tænke på katastrofen 2. juledag 2004, hvor 225.000 mennesker i elleve lande omkom i op mod 30 meter høje bølger.

Grønland har heldigvis været forskånet for katastrofer med tab af menneskeliv, men november 2000 blev kysten ved bygden Saqqaq oversvømmet af en voldsom flodbølge; opstået som følge af et fjeldskred. Kæmpe vandmasser fossede ind over land i en højde af adskillige meter og forårsagede omfattede skader i den forladte mineby Qullissat.

Længere mod nord - i Uummannaq og Upernavik - overvejes nu, om der skal sikres mod mindre, lokale tsunamier. Det fremgår af en ny rapport, udført af rådgivningsfirmaet Orbicon Grønland A/S for Naalakkersuisut.

Rapporten anslår, at det vil koste mindst 15 millioner kroner per havn, at sikre den mod flodbølger, som kan blive udløst af kæntrende isbjerge.

