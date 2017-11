Frivillige og sponsorater efterlyses til spillefilm

- Vi oplever stor støtte og opbakning fra de lokale virksomheder og ikke mindst de mange frivillige, der efterhånden har meldt sig til. Men vi har stadig brug for og plads til flere.

Det siger produceren bag spillefilmen 'Ukiutoqqami pilluaritsi', Nina Paninnguaq Skydsbjerg Jacobsen, i en pressemeddelelse.

Spillefilmen ’Ukiutoqqami pilluaritsi’ er en nytårskomedie, der udspiller sig i Nuuk, og den er baseret på virkelige hændelser. Produktionen i gang 1. december.

Holdet består af produktionsleder Mia Biilmann Larsen, instruktør Otto Rosing, manusforfatter Michael Rosing, klipper & manus konsulent Henrik Fleischer, lydmand Minik Bidstrup, lydmand Gerth Lyberth, fotograferne Angu Motzfeldt og Josef Tarrak og Mikael Lindskov Jakobsen og flere kendte skuespillere, fra Nuuk og nogen udefra. Holdet bag filmen er producerne Michael Bevórt og Nina Paninnguaq Skydsbjerg Jacobsen.

Instruktør Otto Rosing siger, at filmen bliver en hyldest for Nuuk.

- Denne film er vigtigt for mig fordi jeg elsker Nuuk, det er min by. Det bliver en hyldest til Nuuk. Vi laver en komedie som vi kan se år efter år, for eksempel i ugen op til Nytårsaften, siger han i en pressemeddelelse.

’Ukiutoqqami pilluaritsi’ har fået sponsorater fra forskellige virksomheder og institutioner, men magler flere frivillige og sponsorater.

- ’Ukiutoqqami pilluaritsi’ er en demokratisk film. Ingen får løn, men man får en aktie for hver dag man arbejder på filmen. 10 procent af alle aktierne går til børn i Grønland, lyder det i en pressemeddelelse.

