Fritidsfangere fra Nuugaatsiaq får doneret joller

I sidste uge fik fire fritidsfangere fra Nuugaatsiaq overrakt fiskerbåde, joller og fangst- og fiskeriudstyr til en værdi af en million kroner.

Det er den danske fond, KrogagerFonden, som med hjælp og vejledning fra Pisiffik, har doneret udstyret i tæt samarbejde med Røde Kors, det oplyser Pisiffik i en pressemeddelse.

Fritidsfangere fik ikke erstatning

Efter katastrofen blev det meldt ud, at udelukkende erhvervsfangerne ville få erstattet deres udstyr, og de fire fritidsfangere fra Nuugaatsiaq ville derfor ikke få erstatning.

- Da det blev klart, at fire ofre blev mindre tilgodeset end øvrige fangere, der har mistet fangst- og fiskeriudstyr, var det naturligt for KrogagerFonden at sørge for, at alle blev behandlet lige, understreger fonden.

Særligt presserende

Donationen har været særligt for fonden.

- Vi har før hjulpet med nød- og katastrofehjælp i udlandet, men det har været særligt presserende for os at kunne hjælpe nødstedte mennesker, der er en del af vores rigsfællesskab, siger Rune Knude, bestyrelsesformand i KrogagerFonden.

Flere samarbejdspartnere

Ud over selve donationen fra KrogagerFonden på en million kroner, bød de samarbejdspartnere, som skulle få logistikken til at klappe, også ind for at få pengene til at række så langt som muligt. Blandt andet har Pisiffik doneret alt arbejde omkring koordinering, Sirius har leveret udstyret på specialbetingelser, og Royal Arctic Line har sponsoreret fragten fra Aalborg til Uummannaq. I Uummannaq har værkstedet Angalasoq hjulpet med klargøring og praktik.

For Pisiffik er det en kæmpe tilfredsstillelse at kunne hjælpe disse fire familier, som mistede alt.

Betydningsfuld for genopretningen

- Bygdefolk lever per definition i pagt med naturen, som er en uhyre vigtig kilde til forråd, uanset om man er erhvervsfanger eller fritidsfanger. Det er en stor ulykke at miste sit udstyr og sin båd eller jolle, og derfor er denne donation meget betydningsfuld for genopretningen af en normal hverdag, siger Lena Lauridsen, der er CSR-

ansvarlig i Pisiffik.

Læs mere om naturkatastrofen der skete i juni her.