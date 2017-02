Friske varer til Diskobugten

Indbyggere i Aasiaat, Ilulissat og Qasigiannguit fik i går mulighed for at hente friske forsyninger i butikkerne. Det lykkedes nemlig Royal Arctic Line at få Irena Arctica gennem ismasserne.

- Nogle gange kan man være heldig med isen og vejret, hvilket det i denne omgang har været, oplyser Royal Arctic Line på deres hjemmeside.

Flere rejser er skema-sat med et forbehold for, at issituationen langs vestkysten og i Diskobugten ikke gør det muligt at anløbe de planlagt havne.

Vind åbnede sejlrute

Men en østlig vind havde i går sørget for at presse vinterisen i Diskobugten væk fra kysten, således sejladsen var muligt ind til Ilulissat og Qasigiannguit, oplyser RAL.

- Skibet havde over 130 containere med til de tre Diskobugt-byer og havde 152 containere med ud fra de tre byer, hvilket har kunnet give friske varer i butikkerne og mere plads i frysehusene til nye råvarer fra fiskeriet, fremgår det af hjemmesiden.

På strækningen mellem Sisimiut og Aasiaat var isen knap så medgørlig, og det krævede derfor en del tid at får Irena Arctica igennem.

- Næste planlagte ankomst i Diskobugten (med forbehold for is, vind og vejr) er sat til starten af marts, oplyser RAL.