Fremtidens tv kan rulles sammen

Fremtidens TV-apparater skal måske bygges op af moduler eller kan rulles sammen, når man ikke kigger på dem. Og så bliver billedopløsningen mange gange højere, end den ellers ret høje opløsning, som skærmene har i dag.

De forskellige bud på fremtidens TV-apparater kan man se på de prototyper, som i disse dage bliver fremvist på verdens største messe for forbrugerteknologi, CES, der holdes i Las Vegas.

Hos koreanske Samsung, der står bag det mest solgte tv-mærke på verdensplan, er årets nyhed et kæmpe tv på 146 tommer, som er bygget op af flere mindre fladskærme.

- Det er et modulært opbygget tv. Lige nu er der dog kun tale om en prototype. Vi ved ikke, hvornår den eventuelt kommer på markedet, men det bliver ikke i år, siger Claus Holm, der er dansk landechef for Samsung.

Fladskærmen har fået navnet The Wall. Idéen med at opbygge den af flere mindre skærme er, at den enkelte forbruger får et mere frit valg i forhold til størrelse og opbygning.

- Så kan man for eksempel tilpasse fladskærmen til en væg af en bestemt størrelse, siger Claus Holm.

Skærmene er lavet, så de i princippet går helt til kanten. Dermed vil man heller ikke kunne se overgangene mellem de enkelte skærme. Når de først er sat sammen, virker det som én stor skærm.

Samsung og flere af de andre store producenter som for eksempel Sony og LG har også medbragt prototyper på såkaldte 8K-tv. Det er fladskærme med en opløsning, der er fire gange så høj som de såkaldte 4K-skærme.

- Men her problemet igen, at der ikke rigtigt er indhold til dem endnu. Jeg tror, at der kommer til at gå nogle år, før vi ser dem i de almindelige butikker, siger Claus Holm.

Opløsningen på skærmene er hele tiden blevet højere, siden man for mere end ti år siden begyndte at introducere de såkaldte HD-skærme, som fortsat er de mest almindelige.

Hos LG, der ligesom Samsung kommer fra Sydkorea, har man dog tænkt helt nyt. På årets CES-messe har man nemlig medbragt en fladskærm, der, når den ikke bruges, kan rulles ned i en aflang kasse, der ikke fylder ret meget.

Ligesom Samsungs modul-tv er det dog ikke noget, som kan købes hos hverken Elgiganten eller Power i nærmeste fremtid.

- Jeg ved ikke, hvornår det kommer, men der kan sagtens gå tre til fire år, siger Erik Åhsgren, der er ansvarlig for LG's lanceringer i Norden.

/ritzau/