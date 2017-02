Fremtiden i Arktis er lokal

Den årlige Arctic Frontiers konference i Tromsø, i Norge, er bedst kendt for sine store hovedtalere. Det var ingen undtagelse i år.

På et tidspunkt på konferencens første dag, kunne de 2.000 deltagere opleve to statsministre, en udenrigsminister, samt Danmarks minister for ligestilling og nordisk samarbejde debattere bæredygtighed med den anerkendte amerikanske økonom Jeffery Sachs.

Det er den slags debatter, som Arctic Frontiers er blevet kendt for, men siger de lokale politikere, som også var til stede, at det også var et alt for typisk billede.

- Det viser, hvordan nationalpolitikere stadig bestemmer i Arktis - og det har ind ydelse på, hvordan lokalpolitik bliver lavet, siger, Madeleine Redfern, borgmester i Iqaluit.

Som et eksempel peger hun på den beslutning, som blev taget af den Canadiske premierminister, Justin Trudeau, i december om at forbyde fremtidig olieefterforskning i de canadiske farvande. Regeringslederne i Nunavut, Northwest Territories samt Yukon klagede over beslutningen, som blev taget i Ottawa, uden at involvere dem.

- Vi har ret til at blive hørt, når det handler om udviklingsprojekter. Som jeg ser det, er det en beslutning, der forhindrer udvikling. Vi burde have været hørt, siger Madeleine Redfern.

Hun og flere af de andre lokalpolitikere, som var tilstede ved årets konference anerkendte, at en økonomisk udvikling skal være bæredygtig. Men de mener også, at det er deres ansvar at sørge for, at deres byer også er steder, hvor folk gerne vil bo.

- Vi er endnu mere interesserede i at skabe et samfund, hvor folk gerne vil bo sammen med deres familie, siger Riikka Moilanen, borgmester i den nordfinske by Oulu.

