Fredsslutning om Arktisk Delegation

Torsdag, 06. december 2018 - 17:10

Trods indledende betænkeligheder bakker IA's folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen nu op om, at den Arktiske Arbejdsgruppe bliver omdannet til en delegation, hvilket blandt andet betyder, at den fremover får dobbelt så mange penge - nemlig 300.000 kroner - at arbejde med.

- Det er en opprioritering af Folketingets arbejde med det arktiske, og derfor bakker jeg op om det.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) har blandt andet været utilfreds med, at forslaget om omdannelsen i første omgang blev hastet igennem. Det blev præsenteret fredag 23. november og blev behandlet i Nordisk Råds delegation tirsdagen efter. Det betød, at hverken hun eller Aleqa Hammond (NQ) kunne deltage i mødet med det korte varsel.

Derfor Aaja Chemnitz Larsen (IA) fik sat forslaget på dagsordenen igen i går, onsdag.

Det er færøske Sjúrður Skaale, der står bag forslaget og blandt andet det korte varsel førte til kurrer på tråden hen over Nordatlanten.

En anden anke fra IA-folketingsmedlemmer har været, at hun frygter, at de nordatlantiske mandater mister indflydelse, når arbejdsgruppen ændrer status. På mødet i går er det blevet sikret, at forslaget betyder, at samtlige fire nordatlantiske mandater får sæde i delegationen.

- Det er vigtigt, at vi der ved mest om Arktis fordi vi kender det, også er med i delegationen.

Som det er i dag, er det Sjúrður Skaale, der er formand for den arktiske arbejdsgruppe. Aaja Chemnitz Larsen selv er delegeret til den permanente komité for arktiske parlamentarikere (SCARP). Hun frygter, at begge dele kan glide de nordatlantiske af hænde i forbindelse med en konstituering.

- Ved at vi er sikret pladser i delegationen kan vi derfra arbejde for at bevare indflydelse. Jeg vil, hvis jeg bliver genvalgt, kæmpe for, at den Arktiske Delegation får en grønlandsk formand.

Samtidig mener hun, at det forøgede budget skal bruges til at styrke arbejdet, hvor hun ikke har været helt tilfreds med indsatsen i arbejdsgruppen.

- Med en fordobling af budgettet forventer jeg også en øget aktivitet. Der er masser af ting at tage sig af, og jeg vil arbejde for, at nogle af de borgenære emner kommer højt op på dagsrordenen.

Hvis Folketinget vedtager ændringen, så skal den træde i kraft efter næste folketingsvalg. Herefter vil posterne i delegationen være i spil ved konstitueringen af Folketinget. Men i bemærkningerne til forslaget hedder det nu, at ‘det vil naturligt’ at de nordatlantiske mandater for sæde i delegationen.