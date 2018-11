Fredslyset 2018 på vej til Grønland

Jesper Hansen Søndag, 18. november 2018 - 09:24

RAL-skibet Malik Arctica, der torsdag afgik fra Grønlandshavnen i Aalborg, har en helt særlig last ombord. Det er Fredslyset 2018, der nu er på vej til Nuuk og Sisimiut.

Lyset brænder i en flagermuslygte, som af sikkerhedshensyn opbevares i en container på størrelse med en papirkurv. Søfolkene har fredslyset stående på broen, så de cirka hver 20. time kan fylde olie på flagermuslygten.

Det er nu 17. gang, at Fredslyset kommer til Grønland, hvor det i Nuuk modtages af spejderne og i Sisimiut af Sct. Georgs Gildet, fortæller fredslyskoordinator Lene Skriver fra Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Lene Skriver har selv en fortid i Nuuk, hvor hun i en årrække var gildemester i Sct. Georgs Gildet.

Fredslys-traditionen stammer fra Østrig, hvor den østrigske radio ORF (Osterreihischen Rundfunk) hvert år får fløjet et Fredslys ind fra den evige flamme i Fødselsgrotten i Betlehem. Efter en gudstjeneste i Wien

tager spejdere og gildemedlemmer årets Fredslys med hjem for at sende det rundt i deres eget land. Siden 2001 er det også blevet sendt fra Danmark til Grønland.

- Hele ideen bag det omfattende arrangement er selvfølgelig at sprede fredsbudskabet, der har særlig kraft her ved juletid. Det er ikke for ingenting, at spejderbevægelsen ofte betegnes som verdens største

fredsbevægelse, for spejderne kan samarbejde på tværs af landegrænser, religiøs og politisk overbevisning.

Når fredslyset kommer til Nuuk og Sisimiut vil der blive afholdt arrangementer, hvor borgerne får mulighed for at tænde deres eget lys ved flammen fra Betlehem. I Nuuk ankommer Fredslys 2018 den 22. november og i Sisimiut den 24. november.