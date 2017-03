Fredningsudvalg sender lomvie-strid til hjørne

I et åbent brev til Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen, ridser Inatsisartuts frednings- og miljøudvalg striden op, og udvalget ender med at foreslå, at biologerne og jægerne mødes face-to-face på et seminar.

- Grundet forskellige holdninger – på den ene side brugerne / fangerne og på den anden side biologerne - vil Frednings- og Miljøudvalget opfordre Naalakkersuisut til, at der afholdes seminar om forholdene med deltagelse fra alle relevante parter, fremgår det af det åbne brev fra udvalget til Enoksen.

Fredningsudvalget fastslår, at de stridende parter under seminariet skal tage udgangspunkt i bæredygtighedsprincippet med hensyn til fangst af lomvier.

Grønland Naturinstitut frygter, at lomvie-arten er tæt på udryddelse, hvis der ikke skrides ind nu. Modsat siger jægerne, at fuglen blot har fundet andre ynglesteder, som biologerne ikke har kendskab til.

- Der skal ved seminaret indsamles bruger samt fangernes viden til formål for, at der skal foreligge dokumentation og udarbejdelsen af kommende fangstkvote fastsættelser. Dette skal munde ud i, at brugerne samt biologerne indbyrdes drøfter deres viden til eventuel videre samarbejde, lyder opfordringen fra udvalget, der håber, at Enoksen vil tage det fornødne skridt og indkalde parterne til seminarie med lomvierne på dagsordenen.