Frederik Elsner spiller ved stor færøsk festival

Frederik Elsner, der har kunstnernavnet 'F' skal spille på Færøernes musikfestival 'G!'.

Musikfestivallen sker fra den 13. til 15. juli, der afholdes i byen Klaksvik.

- Jeg er stolt over at kunne præsentere mit musik ud af Grønland. Synes det er vigtigt at dele vores kultur med andre og samarbejde med nordiske lande, siger Frederik Elsner i en pressemeddelelse.

Musikeren fortæller, at det har hele tiden været hans plan at kunne få grønlandsk-sproget ud i andre lande.

- På denne måde kan vi få et meget mere bredt musik kultur i Grønland. Det vil også åbne op for flere muligheder for bands som gerne vil ud i verden og få inspiration, lyder det fra Frederik Elsner.

Andre kendte danske musikere, blandt andet MØ og Suspekt, spiller også på musikfestivallen.