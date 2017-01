Fred – og nye farer i Grønland og Arktis

Danmark fik en voldsom start på året med orkanen Urd og stormflod om­kring Østersøen, og Beredskabsstyrelsen nyeste rapport 'Nationalt risikobillede' beskæftiger sig da også med flere af de na­ turgivne udfordringer, som ikke mindst et ustabilt vejr skaber på grund af den globale klimaændring.

I vor del af rigsfællesskabet er der fred – og nye farer

Sikkerhedspolitiske spæn­dinger

Beredskabsstyrelsens rapport peger især på to risikofaktorer, som kan skabe krisesituationer i Grønland, hvor et velfungerende beredskab er af afgørende betydning.

Det gælder de sikkerhedspolitiske spæn­dinger mellem Rusland og Vesten, og det gælder den øgede aktivitet i Arktis.

- Disse tendenser er allerede i spil i dag, og Ruslands ageren og den øgede opmærk­ somhed omkring Arktis kan meget vel kom­ me til at spille en rolle på den mellemlange bane, siger chefen for krisestyringsenheden i Beredskabsstyrelsen Mads Ecklon.

Hjemmeværn i Grønland

Den såkaldte Taksøe­ rapport 'Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid' udkom i maj, og måneden efter udkom 'Forsvarsministeriets fremtidi­ ge opgaveløsning i Arktis'.

Analyserne anbefaler, at der starter et pilotprojekt med etablering af en frivillig beredskabsorganisation i Grønland, der vil kunne bidrage til den samlede opgave­ løsning. Organisationen skal overordnet baseres på frivillighed, men der skal opbyg­ges en mindre formel struktur end den, der kendes fra Hjemmeværnet i Danmark.

