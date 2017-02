Franske medier og Facebook vil stoppe falske nyheder

Det sociale medie Facebook har mandag lanceret et nyt initiativ, som skal forhindre falske nyheder i at sprede sig i Frankrig. Det sker i forbindelse med det forestående præsidentvalg. Det skriver Reuters.

Facebook vil samarbejde med flere førende franske nyhedsorganisationer og medier for at sikre, at falske nyheder ikke bliver offentliggjort på det sociale medie. Det gælder AFP, BFM TV, L'Express og Le Monde.

Det er uklart, hvordan samarbejdet helt konkret skal foregå.

Det er i kølvandet på den amerikanske præsidentvalgkamp, at der er kommet ekstra fokus på delingen af falske nyheder.

Facebook er blevet stærkt kritiseret for ikke at gøre nok for at forhindre, at de falske oplysninger blev delt og udbredt op til valget.

Blandt andet har det amerikanske medie Buzzfeed fundet frem til, at de falske historier i de sidste tre måneder op til det amerikanske valg blev delt oftere end de sande historier.

Det franske valg finder sted over to afstemninger i april og maj.

/ritzau/