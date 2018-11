Fransk koloni siger nej til løsrivelse ved folkeafstemning

Ritzaus Bureau Søndag, 04. november 2018 - 15:44

Optællingen efter en folkeafstemning i Ny Caledonien viser nej til løsrivelse fra Frankrig.

56,4 procent har sagt nej til løsrivelse af kolonien mod 43,6 procent for uafhængighed. Det oplyser den franske højkommissærs kontor.

Over 80 procent af vælgerne har stemt.

Præsident Emmanuel Macron kalder sig "enormt stolt" over, at territoriet har valgt at forblive en del af Frankrig.

- Jeg må først og fremmest udtrykke min enorme stolthed over, at vi har taget dette historiske skridt sammen.

- Jeg vil også udtrykke min stolthed som statsoverhoved over, at et flertal af caledonierne har valgt Frankrig. Det er et tegn på tillid til den franske republik, dens fremtid og dens værdier, siger han.

Ny Caledonien har været en fransk koloni siden 1853.

Alvorlige sammenstød mellem kanakker - øernes oprindelige befolkning - og europæiske indvandrere udløste i slutningen af 1980'erne hårde sammenstød med over 70 dræbte.

Det mundede dengang ud i en fredsaftale. Den var basis for søndagens folkeafstemning.

Kanakkerne udgør cirka 40 procent af de knap 270.000 indbyggere.

Det blev op til folkeafstemningen fremhævet, at Kina ville forsøge at erstatte Frankrig og dets rolle, hvis afstemningen ville ende med løsrivelse.

Folkeafstemningen søndag var den foreløbige kulmination på en fredsaftalen, der blev indgået i hovedstaden Noumea i 1988.

Det var på et tidspunkt, hvor sammenstød mellem kanakker og franske styrker var ved at komme ud af kontrol.

Baggrunden var årtiers undertrykkelse af kanakkerne, der havde fået beslaglagt deres jorde.

Over de seneste 30 år har Ny Caledonien overtaget administrative opgaver fra Frankrig, og der er gjort forsøg på at fjerne nogle af de gamle spændinger mellem kanakker og franskmænd.

