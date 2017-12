Fransk film om grønlandske slædehunde

– Filmen vil i høj grad handle om slædehundekulturen og den fantastiske måde, som Grønland blander sin traditionelle kultur med den moderne verden, siger Aurélien Poitrimoult.

Filmens hovedpersoner bliver Olennguaq og Naduk Kristiansen i Savissivik, Toku Oshima i Qaanaaq og Julien Caquineau i Ilulissat.

Den franske filminstruktør fortæller om en oplevelse i Savissivik fra en tidligere rejse i Grønland, som gjorde et dybt indtryk på ham.

– Jeg blev forbløffet over Olennguaq Kristiansen. Ved hjemkomsten fra fire dages jagt på havisen delte han gratis hvalroskød ud til sine bygdefæller. Efter at have tager sine isbjørnebukser og kamikker af i entreen, gik han straks på internettet for at tjekke nyhederne fra Grønland og resten af verden. Samtidig forklarede han mig på flydende engelsk, hvordan hans kone Naduk ville forarbejde skindet fra den sæl, som han også havet fanget under jagten. For en vesterlænding som mig var det en helt fantastisk oplevelse, siger Aurélien Poitrimoult.

Med på filmholdets tur fra Ilulissat til Savissivik og Qaanaaq deltager også Julien Caquineau, som er fransk, men har boet i Grønland i de seneste 10 år. Han er grønlandsk gift, og han arrangerer slædeture for turisterne med udgangspunkt i Ilulissat.

– Julien Caquineau skal forklare, hvad der foregår i filmen, så et fransk publikum lettere forstår, hvad der virkelig sker i Grønland i dag, siger Aurélien Poitrimoult.

Den franske filminstruktør søger samtidig en tekniker eller dronepilot i Grønland. Ansøgninger kan sendes til aurelien.poitrimoult@gmail.com. Filmen vil blive udgivet i Frankrig i 2019.